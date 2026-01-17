Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararları!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararları!

17.01.2026 09:27:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararları!

Türkiye'nin farklı şehirlerinde enerji projelerinin yapımı kapsamında proje güzergahlarındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararlar; Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Gelgit RES TM- (BOTAŞ TM- Çatalca RES TM) (Girdi- Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Eğirdir ilçesi doğal gaz boru hattı projesinin gerçekleşmesi amacıyla bazı taşınmazlar söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı ihtiyacıyla direk yerlerinin mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.​​​​​​​

İlgili Konular: #Resmi Gazete #Cumhurbaşkanı kararı #acele kamulaştırma

İlgili Haberler

Zeytinlikler kömür için kamulaştırılırken yurttaş can güvenliği derdine düştü
Zeytinlikler kömür için kamulaştırılırken yurttaş can güvenliği derdine düştü Akbelen çevresindeki kamulaştırmalara karşı davalar açılmaya başlarken YK Enerji de İkizköy’de evlerin dibine kadar dinamit yerleştiriyor. Köylüler, “Boyun eğmeyeceğiz” derken avukat Arif Ali Cangı, “Şirketin beklemeye tahammülü yok. Vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikede” dedi.
Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararları
Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararları Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji iletim hatları ile madencilik faaliyetleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: İki ilde enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: İki ilde enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla; Ardahan'da doğal gaz boru hattı projesi ve Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kurulacak doğal gaz tesisi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.