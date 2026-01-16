Resmi Gazete'de yayımlandı: Evde bakım yardımında 'heyet raporu' şartı getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, evde bakım yardımından yararlanma şartları ile başvuru, değerlendirme ve denetim süreçlerinde kapsamlı değişiklikler yapıldı.

HEYET RAPORU ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre, evde bakım yardımından yararlanmak için sağlık raporuna ek olarak, engelli bireyin günlük hayatın olağan ve tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getiremediğinin heyet tarafından düzenlenecek bakım raporuyla tespit edilmesi gerekecek.

GELİR HESABINDA YENİ KRİTERLER

Hane gelirinin hesaplanmasına ilişkin esaslar da yeniden düzenlendi. Hanede bulunan binek araçlar için kasko veya rayiç bedeller esas alınarak gelir hesabı yapılacak. Öğrenim kredisi, doğum yardımı ve mesleki eğitim kapsamında ödenen staj ücretleri ise hane gelirine dahil edilmeyecek.

Kontrol ve rehberlik incelemesi sonucunda, engelli bireyin günlük yaşamını büyük ölçüde kendi başına sürdürebildiğinin tespit edilmesi halinde, evde bakım yardımı heyet kararıyla sonlandırılacak. Ayrıca, evde bakım yardımından yararlanan engelli bireyin başka bir engelli bireyin bakımını üstlenemeyeceği hüküm altına alındı.

NAKİL İŞLEMLERİNİN 90 GÜN İÇİNDE TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA YARDIM SONLANDIRILACAK

Adres değişikliği halinde nakil işlemlerinin 90 gün içinde tamamlanmaması durumunda yardım sonlandırılacak. Yardımın kontrol ve rehberlik raporu sonucunda kesilmesine ilişkin kararlara, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilecek; ikinci heyetin vereceği karar nihai olacak.

YERSİZ ÖDEMELER FAİZİYLE GERİ ALINACAK

Bildirim yükümlülüğüne uyulmuş olsa dahi, yapılan yersiz ödemelerin yasal faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edileceği düzenlendi.

Yönetmelik 16 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdi; hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütecek.