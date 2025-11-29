Resmi Gazete'de yayımlandı: İller Bankası Genel Müdürü görevden alındı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.11.2025 07:36:00
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alınırken, yerine Eyyüp Karahan getirildi.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İLLER BANKASI'NDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlara göre, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alınarak yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan atandı.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Salih Ayhan getirildi.

