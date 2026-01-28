Resmi Gazete'de yayımlandı: Mersin’de iki yeni idare mahkemesi kurulacak

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Mersin’de yeni idare mahkemelerinin kurulmasına karar verildi. Buna göre kentte 3 ve 4. İdare Mahkemeleri faaliyete geçirilecek.

Kararda, mahkemelerin kuruluşuna ilişkin düzenlemenin Adalet Bakanlığının teklifi doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşleri alınarak yapıldığı belirtildi.

Yeni idare mahkemelerinin yargı çevresinin Mersin il sınırları olarak belirlendiği kaydedilirken, kararın 26 Ocak 2026 tarihli Bakan Oluru ile alındığı ifade edildi.

İdare Mahkemelerinin kuruluşu ve görevlerine ilişkin düzenlemenin, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.