Resmi Gazete'de yayımlandı: Noterler için yeni dönem

Adalet Bakanlığı, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni bir yönetmelik yayımladı.

6 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete’de yer alan “Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, noterlerin nöbet sistemine dair önemli değişiklikler içeriyor.

HAFTA SONU NOTERLİK NÖBETİ

Yeni düzenlemeye göre noterlik nöbeti, resmi tatil günlerine denk gelmemek şartıyla cumartesi ve pazar günleri tutulacak. Nöbetçi noterler, önceki günden devam eden yevmiye numarasıyla işlem yapacak.

Nöbet hizmetinin verilmediği tatil gün ve saatlerinde ise noterler yalnızca vasiyetname tanzimi veya gecikmesinde zarar doğabilecek işlemleri gerçekleştirebilecek. Bu işlemlerin gerekçesi evrakta belirtilecek.

NOTER SAYISINDA STANDART GETİRİLDİ

Yönetmelikle birlikte nöbetçi noter sayısına da standart getirildi. Buna göre, en az dört ve en fazla yirmi noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noter nöbet tutacak; yirmiden fazla noter bulunan yerlerde ise toplam noter sayısının en az yüzde beşi kadar noterlik nöbet hizmeti verecek.

Nöbet listeleri, noter odaları tarafından hazırlanarak Türkiye Noterler Birliği’nin onayına sunulacak ve onaylanan listeler birliğin internet sitesinde yayımlanacak.

Nöbet günlerinde çalışma saatleri 09.00-17.00 olarak belirlendi; 12.30-13.30 arası öğle tatili olacak.