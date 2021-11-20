Resmi Gazete internet sayfasına erişilemiyor

20 Kasım 2021 Cumartesi, 00:18

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Resmi Gazete'nin internet sitesi çalışma yapıldığı gerekçesiyle erişime kapatıldı.

Resmi Gazete'nin internet sayfası https://www.resmigazete.gov.tr/ adresine gece yarısından itibaren erişim sağlanamıyor.

ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI RESMİ GAZETE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan eski Merkez Bankası başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum” diyerek ‘teyakkuzda olunması’ çağrısı yapmıştı. Kulislerde ise bu gece Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden alınacağı konuşuluyor.

AKŞENER'DEN TEPKİ

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Resmi Gazete'ye erişim sorunu nedeniyle tepkisini gösterdi.

Akşener sosyal medya hesabından “Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Günah değil mi bu cefakar millete?” diye sordu. “Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok” diyen Akşener, “Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak” ifadelerini kullandı.

Gündüz huzur yok, gece huzur yok.

Yazık değil mi bu güzel ülkeye?

Günah değil mi bu cefakar millete?



Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok.

Bu günler elbette geçecek.



O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak. pic.twitter.com/1wt3tV9rbu — Meral Akşener (@meral_aksener) November 19, 2021

ÖZTRAK: UCUBE SİSTEM, ARTIK BİR SİTEYİ BİLE ÇALIŞTIRAMIYOR

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Resmi Gazete’nin ekran görüntüsünü paylaşarak, “Bu ucube sistem, artık bir siteyi bile çalıştıramıyor” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.