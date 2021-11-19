Son dakika | İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Bu gece Resmi Gazete’yi takip edin; bir şey olabilir
Son dakika | Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan eski Merkez Bankası başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum” diyerek ‘teyakkuzda olunması’ çağrısı yaptı. Kulislerde ise bu gece Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden alınacağı konuşuluyor.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan eski Merkez Bankası başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın “Bu gece Resmi Gazeteyi takip edin” dediğini aktardı.
"OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY OLABİLİR"
Gergerlioğlu, Yılmaz’ın “Bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak” şeklindeki sözlerini aktararak, “Sizce ne olacak?” diye sordu.
Gergerlioğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda ise Yılmaz’ın bir düzeltmede bulunduğunu belirterek “olacak” demediğini, “olabilir” dediğini kaydetti. Gergerlioğlu, “Durmuş Yılmaz tweetime bir düzeltme yaptı, onu belirteyim, bana ‘olacak değil, olabilir dedim’ dedi” ifadesini kullandı.
++Durmuş Yılmaz tweetime bir düzeltme yaptı, onu belirteyim, bana " olacak değil, olabilir dedim" dedi.— Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) November 19, 2021
Durmuş Yılmaz’ın “ekonomi açısından olağanüstü bir şey olabilir” demesi ise merak konusu oldu. Kulislerde bu gece Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden alınacağı konuşuluyor.
DURMUŞ YILMAZ’DAN AÇIKLAMA
Komisyonda sarf ettiği sözleri sosyal medya hesabından paylana Durmuş Yılmaz, “Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşma aşağıdadır. Bu bir bilgi ve duyuma dayanmıyor var olan belirsizliklere vurgu yaptım” diye yazdı. Yılmaz’ın açıklaması şöyle: “Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece saat 12.00’dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12.00’dan sonra Resmi Gazete’yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşma aşagıdadır. Bu bir bilgi ve duyuma dayanmıyor var olan belirsizliklere vurgu yaptım https://t.co/iT4h8R9xVq pic.twitter.com/COt6TcY5Hg— Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) November 19, 2021
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