Resmi Gazete: 'Varlık Barışı' düzenlemesi yürürlüğe girdi

Kamuoyunda ‘Varlık Barışı’ diye bilinen yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı varlıkların yasallaştırılmasına yönelik kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Başlıca değişiklikler şöyle:

Kamu alacaklarının taksit süresi uzatıldı. Amme alacakları için 36 ay olan taksit süresi 72 aya çıktı.

Türkiye’ye yeni yerleşen ve son üç yıldır ülkede ikamet etmeyen kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.

En az üç ülkede aktif şirketlere hizmet veren ‘Nitelikli Hizmet Merkezleri’nin yurt dışı kazançlarına yüzde 95 (İstanbul Finans Merkezi’nde yüzde 100) kurumlar vergisi indirimi sağlanacak. Çalışanlarının da asgari ücretin üç veya beş katına kadar olan maaşları gelir vergisinden muaf tutulacak.

Yurt dışından alınan malların Türkiye’ye getirilmeden yine yurt dışında satılmasına aracılık eden kurumların kazançlarına yüzde 95 ila yüzde 100 indirim uygulanırken sanayi ve zirai üretim yapan kurumların vergi oranı yüzde 12,5 olacak.

VARLIK BARIŞI NEDİR?

Yurt dışındaki veya Türkiye’de olup kayıtlarda yer almayan para, altın ve döviz gibi varlıklar 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bankalara bildirilerek yasallaştırılmasına imkan verilecek ve bu varlıklardan yüzde 0 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda vergi alınacak.