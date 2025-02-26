Resmi Gazete'de yayımladı: 6 şehrin milletvekili sayısı değişti!

Yüksek Seçim Kurulu, illerin çıkaracağı yeni milletvekili sayılarını açıkladı. Ankara, Muğla, Şanlıurfa, Erzurum, Yozgat ve Bayburt’un milletvekili sayıları değişti. Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayısı yükseldi.

Resmi Gazete'de yayımladı: 6 şehrin milletvekili sayısı değişti!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 01:05

Yüksek Seçim Kurulu’nun(YSK) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son 31 Aralık 2024 tarihinde açıklanan nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı yeni milletvekili sayılarını açıkladığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karar göre, daha önce 36 milletvekili çıkaran Ankara’nın milletvekili sayısı 37’ye, Muğla'nın 7'den 8'e, Şanlıurfa 14'ten 15'e yükseldi.

Erzurum'un milletvekili sayısı 6'dan 5'e, Yozgat'ın 4'ten 3'e, Bayburt'un 2'den 1'e düştü.

İllerin yeni milletvekili sayıları Resmi Gazete’nin bugun yayımlanan sayısında yer aldı.


Etiketler: #YSK #Milletvekili

İlgili Haberler

MHP 'geciktirilmeden' istemişti, YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylamaya hazırız' açıklaması

MHP 'geciktirilmeden' istemişti, YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylamaya hazırız' açıklaması
YSK'den 'elektronik seçim' açıklaması

YSK'den 'elektronik seçim' açıklaması
YSK, seçime katılabilecek siyasi partileri açıkladı!

YSK, seçime katılabilecek siyasi partileri açıkladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler