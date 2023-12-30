Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'ta bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak!

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Ocak’ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

İHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 08:43
Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'ta bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak!
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak’ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.


Başkentray Cumhurbaşkanı İstanbul İZBAN marmaray Resmi Gazete ücretsiz

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