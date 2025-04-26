Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 ve 19 Mayıs için toplu ulaşım kararı

Yayınlanma: 26.04.2025 - 00:31

Güncelleme: 26.04.2025 - 00:31

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Aatatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında,

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücret ödemeyecek.