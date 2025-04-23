Resmi Gazete’de yayımlandı: 23 Nisan’da metro, raylı sistem ile toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çarşamba günü metro, raylı sistem ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
Etiketler: #Resmi Gazete #Toplu Taşıma #23 Nisan
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