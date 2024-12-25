Resmi Gazete'de yayımlandı: 10 üniversite 438 akademisyen alınacak

On üniversitenin farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 438 akademisyen alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 10 üniversite 438 akademisyen alınacak
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AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:09

Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 1 öğretim görevlisi, Amasya Üniversitesi 22 öğretim üyesi, Bursa Teknik Üniversitesi 18 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi, Mardin Artuklu Üniversitesi 41 öğretim üyesi, İstanbul Atlas Üniversitesi 42 öğretim üyesi, 14 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 öğretim üyesi, 5 araştırma görevlisi, Galatasaray Üniversitesi 11 öğretim üyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi 67 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi 15 araştırma görevlisi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 147 öğretim üyesi alacak.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.


Etiketler: #üniversite

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