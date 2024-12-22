Erdoğan’dan 14 üniversiteye rektör ataması: ‘Liyakata değil, sadakata dayalı sistem’

Yayınlanma: 22.12.2024 - 13:42

Güncelleme: 22.12.2024 - 14:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün 14 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına eğitimcilerden ve muhalefetten tepki geldi.

Kararı gazetemize değerlendiren Eğitim-Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, “AYM, 703 sayılı KHK’de yer alan ‘rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi’, anayasaya aykırı bularak haziran ayı içerisinde iptal etmiş ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için iktidara 1 yıllık bir süre vermişti. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararına rağmen Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan rektör atamalarına hız kesmeden devam ediyor” dedi.

‘AKADEMİK ÖZGÜRLÜĞE AYKIRI’

AKP’nin gerekli yasal düzenlemeleri yaparak rektörlerin; bir ilkeye, ölçüye, üniversite bileşenlerinin demokratik iradesine bağlı olarak seçilmesine olanak vermek yerine, keyfi ve hukuksuz atamalara devam etmeyi tercih ettiğini ifade eden Gülez, “Bu şekilde yapılan atamalar sadece anayasaya değil aynı zamanda akademik özgürlüğe, bilimsel özerkliğe de aykırıdır. Üniversiteleri siyasi iktidarın arka bahçesi yapma çabasının bir parçasıdır. İktidar bir an öce gerekli düzenlemeleri yaparak, üniversitelerin atanmış rektörler tarafından değil üniversite bileşenlerinin seçtiği kurullar tarafından yönetilmesini sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.

‘GENÇ NESİL İÇİN TEHDİT’

CHP Milli Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da yaptığı açıklama ile atama kararlarına tepki gösterdi. Rektör atamalarının bilimsel liyakata dayalı bir sistemden uzaklaşarak siyasi sadakata dayalı bir yapıya dönüştüğünü belirten Özçağdaş, bu durumun Türkiye’nin yükseköğretim sistemine ve genç nesillerin geleceğine yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Özçağdaş, atamaların anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekerek, eğitimde liyakat, eşitlik ve adalet ilkelerini de tehdit ettiğini kaydetti.

ÇARPICI ATAMALAR

Atamalara isimler üzerinden eleştiri getiren Özçağdaş, şunları ifade etti:

“Anadolu Üniversitesi gibi uzaktan eğitim geleneğine, büyük bir öğrenci kitlesine ve devasa bir bütçeye sahip stratejik bir kuruma açıköğretim ve uzaktan eğitimde hiçbir tecrübesi olmamasına ve üniversiteyi tanımamasına rağmen Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in atanmış olması akademik değerler yerine başka saiklerin gözetildiğini bir kez daha göstermektedir.

Oysa bu üniversiteler kamu kaynağı kullanan ve kamu yararına işlemesi gereken kurumlardır. Diğer çarpıcı atama ise Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Verşan Kök’tür. Verşan Kök, ODTÜ’deki anti-demokratik yönetim anlayışı nedeniyle adeta ödüllendirilmiştir.”

Öte yandan eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin rektörlüğüne ise eski Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Tolunay atanması da dikkat çekti