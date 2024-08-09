Resmi Gazete'de yayımlandı: 187 general ve amirale atama kararı
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Atama kararlarına göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.
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