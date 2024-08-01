Resmi Gazete'de yayımlandı... AYM'den 'Can Atalay' kararı: 'Yok hükmündedir'
Anayasa Mahkemesi, TBMM tarafından milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında karar verdi. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ve TBMM'de milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki kararını verdi.
Yüksek Mahkeme, TBMM'de tezkerenin okunarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın yok hükmünde olduğuna hükmetti.
Karar 1 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
"CAN ATALAY'IN TÜM HAKLARI İADE EDİLMELİDİR"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay hakkındaki karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
CHP lideri Özel şu sözleri kaydetti:
"Anayasa Mahkemesi, Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararıyla milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu tespit etmiştir. Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir."
Anayasa Mahkemesi, Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararıyla milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu tespit etmiştir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 31, 2024
Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir.
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