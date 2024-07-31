Resmi Gazete'de yayımladı: TBMM resmen tatile girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 30 Temmuz 2024 salı günü kapanmasına ve 1 Ekim 2024 salı günü saat 15:00’te açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

ANKA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 00:49
Resmi Gazete'de yayımladı: TBMM resmen tatile girdi
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Resmi Gazete'deki kararla 30 Temmuz'da tatile giren TBMM,  iki ay sonra 1 Ekim 2024 salı günü saat 15:00'te açılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, 30 Temmuz 2024 salı gününden başlamak ve 1 Ekim 2024 salı günü saat 15:00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurul’un 27 Temmuz 2024 tarihli 110’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.”


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