Yayınlanma: 28.03.2025 - 12:33

Güncelleme: 28.03.2025 - 12:33

Ramazan Bayramı'ndaki ücretsiz köprü ve otoyollar merak konusu oldu. Peki, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Hükümet tarafından bayramda uygulanması beklenen ücretsiz toplu taşıma uygulamasıyla ilgili açıklama geldiği taktirde, vatandaşlar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 30 Mart Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 1 Haziran Salı gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Henüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama gelmedi fakat geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da belirli günlerde bazı otoyol ve köprülerden ücretsiz geçiş yapılabileceği öngörülüyor.

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin, 29 Mart Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 7 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olması bekleniyor.

ÜCRETLİ GÜZERGAHLAR

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil),

Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil),

Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Yavuz Selim Köprüsü gibi güzergahlardan bayram boyunca ücret alınacak.



