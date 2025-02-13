Başkentte toplu taşımaya zam kararı!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:20

Güncelleme: 13.02.2025 - 12:21

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan yazılı açıklamada, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma giderlerinin yükseldiği belirtilerek, "Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ 350 LİRA OLDU

Öte yandan, asgari ücretle geçinen ve belediyeden destek alan yurttaşlar için yeni bir uygulama başlatıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“’Asgari Ücret Destek Paketi’ kapsamında destek alan vatandaşlarımızın otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklenmeye başlanacaktır. Ayrıca, sosyal destek alan ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 100 binişlik abonman desteği sunulmaya devam edecektir. Öğrenci dostu tarifemizi koruyarak, aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti yalnızca 350 TL olarak belirlenmiştir. Böylece öğrencilerimiz için en avantajlı ulaşım imkanı sunulmaya devam edilecektir. Özel halk otobüsü esnafına vereceğimiz destek de devam edecektir."

Açıklamada ayrıca, yurttaşların ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacağı kaydedildi.