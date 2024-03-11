Yargıdaki rüşvet bataklığının belgeleri

11 Mart 2024 Pazartesi

Yıkanmaya giriyorsun, çamurla çıkıyorsun. Sorun ne sabun ne lifte. Suyu kirletmişler, suyu!

Sabah uyanıyoruz yargı haberiyle güne başlıyoruz. Akşam bir başkasıyla uykuya dalıyoruz. Ne kadar çok mahkeme haberi okuyoruz.

Herkesin kendi işini savcıyla ve hakimle gördüğü bu kara düzende mesele sadece adaletin itibarsızlaşması değil. Sistemde herkesin herkesle kavgası var. Bir yanda ülkücüler, bir yanda Hakyol, bir yanda İstanbul grubu. Bir yanda bakan bir yanda bakan yardımcıları. Bir yanda Çağlayan Adliyesi bir yanda Anadolu Adliyesi.

İşte "herkesin herkesle savaştığı" bu sistem, bazı davalar üzerinden etkisini gösteriyor. Dosyaların içinden kamuoyuna şaşırtıcı bilgiler sızıyor. Dilan Polat dosyası da bunlardan biri.

Hatırlarsınız, size savcısının hikayesini anlatmıştım. Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Savcı G.K., daha önce başsavcıyla ters düşmüştü. Yürüttüğü bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Savcı G.K. HSK’ya şikayet edilmişti. Savunma veren G.K. ise başsavcı ve vekilini suçlamış, kendisinden kritik FETÖ dosyalarının da aralarında olduğu bazı dosyaların kapatılmasının istendiğini söylemişti. Savcı hakkında geçen günlerde HSK’dan kınama cezası çıktı. Bu arada Savcı G.K. Çağlayan’dan Anadolu Adliyesi’ne gönderilmişti. Oradaki Başsavcı ile de Çağlayan Adliyesi arasında sorunlar vardı. Savcı G.K. burada, bu kez başsavcıyı da yanına alarak kavga etmeye devam etti. Dilan Polat soruşturmasını yürüterek popüler bir hikayenin de parçası haline gelen Savcı G.K. hakkında, Dilan Polat soruşturmasının detaylarını dışarıya servis ettiği gerekçesiyle yeni soruşturma açıldı. Bu arada Savcı G.K.’nın eşinin Adnan Oktar Yapılanması’nın eski mensubu olduğu ortaya çıktı. Erzurum’a gönderilen Savcı G.K. emekli oldu.

Her şeyi özetlemek kolay değil. Bu iç kavgalar gazeteciler için ise bir fırsat. Zira sızan belgelerin her biri haber değeri taşıyor.

"BENDEN RÜŞVET İSTEDİLER" DİLEKÇESİ

Önümde iki ayrı kritik belge var. Biri Savcı G.K.’yı açıkça rüşvetle suçluyor. Belgeden ilk kez Gazeteci Seyhan Avşar Halk TV’de bahsetti. Dilan Polat dosyasındaki sanıklardan Ahmet Gün, Savcı G.K.’dan ve soyadını bilmediği ‘Komser Ahmet’ten şikayetçi olmuştu. Dilekçeyi okuyorum, 3. Maddesi kritik: "Soruşturma dosyası kapsamında menfaat talebi". Suç tarihi olarak ise 1 Kasım 2023 ve 16 Kasım 2023 yazıyor. Bu tarihlerin önemini şikayetçi şöyle belirtmiş: "Kızım C.N.G.’nin Emniyet’teki telefonu ile eşimin aranarak Bitcoin istenilme talebi". (C. Nur Gün’ün de şikayetini 21 Aralık’ta Cumhuriyet’te haberleştirmiştim)

Dilekçede olayın devamı şöyle anlatılmış: "(…) Komser Ahmet’in tarafıma ‘savcı gönderdi’ diyerek taleplerinin nasıl jandarmadan gizlenmeye çalışıldığı, (…) Kamera kayıtlarının dosya içine alınarak Komser Ahmet hakkında ve onu peşimden gönderen Cumhuriyet Savcısı hakkında kamu davası açılmasını talep ederim."

Yani Dilan Polat dosyası şüphelisi Ahmet Gün, hem Savcı G.K.’yı hem de onunla iş tutan polisleri rüşvetle suçlamış. İddiaya göre ‘Komser Ahmet’ denilen kişi de bu dilekçeden sonra görevden alınmış.

RÜŞVETİ AL-VER KONUŞMALARI

Gelelim ikinci belgeye…

İlk kez duyacağınız bu belge ise belli ki Savcı G.K. kaynaklı. Daha önce bahsettiğim soruşturmalardan birinde, işadamı M.A.’dan rüşvet almakla suçlanan Savcı G.K., işadamı M.A. dosyasındaki bazı WhatsApp konuşmalarını devletin ilgili birimlerine sunmuş. Bu konuşmalara dayanarak özetle "ben değil asıl onlar rüşvetçi" demiş.

O mesajlaşmaları açıp okudum. İçinden bazı cümleleri aktarayım: "Görüşeyim çözülür istenilen parayı versin yeter ki", "Abi ne Fetösü ne başka bir şey çözemeyecekleri iş yok, sen biliyorsun, parayı yeter ki koysun", "gönderdin mi emaneti kardeş", "yukarısı bende sen parayı gönder yeter ki, her türlü bağlarım en tepeye ulaşırım gerekirse, hepsi aç", "senin içişleriyle bağın var mı hala, çok sevdiğim T. Abi var Emniyet’in araç işlerini yapmak istiyorlar, S.’nin akrabası yapıyor demişler ama yapan da akraba filan değil yukardan bağlantı kurarsan alırsın diyorlar", "sen getir, para ve kadın varsa sorun yok, direkt görüşüyorum ben S. ile, işlerimizi de bitirtiyoruz sen getir işi", "500’e kadar bağlarım, mahkeme işi bende, bu paralara dosya çözülmez normalde, hele böyle dosyalar", "halloldu, elden teslim ettim, 180 verdim, 170 de iş bitiminden sonra", "Ben hallettireceğim, görüştüm Ş. Abi’yle de Ankara’yla da, parada anlaşırsak çözecekler", "diğer işle alakalı S. ile görüştüm ben para transferini Perşembe günü yapacaklarmış 4.5 milyon"…

ERDOĞAN’A VE AİLESİNE KÜFÜRLER

Görüşmeler 2020-2022 aralığında. İçinde Cumhurbaşkanı ve ailesi dahil bazı kritik isimlere yönelik küfürlerin havada uçuştuğu konuşmalarda rüşvetler, ihaleler, dosya kapatmaların bedelleri konuşuluyor.

Sonuç olarak…

Yargı içinde bir savaş var. İki taraf da birbirini rüşvetle suçluyor. Birbiri aleyhinde çeşitli belgeler, yazışmalar, deliller sunuyor. Biz gazeteciyiz, hangi taraf rüşvetçi, iki taraf da mı bilemeyiz. Adalet Bakanlığı’nın da HSK’nın da parçası olduğu bu skandalları soruşturmak bir yana üstünü örteceği açık. Devletin denetleyici güvenlik kurumlarının bu skandalı soruşturup açığa kavuşturması gerekiyor. Bu yapılmadan, mahkemelerden çıkan hiçbir kararın ikna ediciliği olmaz.

Sular sabundan bile temiz olsun ki çamur kaderimiz olmasın.