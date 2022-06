Resmi Gazete'de yayımlandı, Avukatlık Kanunu değişti: İşte yürürlüğe giren yeni düzenlemeler

11 Haziran 2022 Cumartesi, 09:24

Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeler şu şekilde:

AVUKATLIK STAJI YAPAN BAŞKA İŞTE ÇALIŞABİLECEK

Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel değildir.

MEMURLARA AVUKATLIK STAJI HAKKI

Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilir. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır.

HER BARODA ADLİ YARDIM BÜROSU

Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulur.

GÖREVLENDİRMEDE EŞİTLİK

Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılır.

BAROLAR PUANLANACAK

Paraların barolar arasındaki dağıtımında puanlama esas alınır. Her baroya öncelikle beş temel puan verilir. Verilen temel puana, her elli üye avukat için bir puan, ayrıca il nüfusu esas alınarak her beş bin nüfus için bir puan eklenir. Birden fazla baronun bulunduğu illerde, her beş bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde kırkı o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılır.”