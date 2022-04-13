TBB Başkanı Sağkan'dan TBMM'de 'avukatlık kanunu' uyarısı

13 Nisan 2022 Çarşamba, 20:27

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile 44 milletvekilinin imzasını taşıyan ‘Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin geneli üzerindeki görüşmeler TBMM Adalet Komisyonu’nda bugün de devam etti.

Komisyon’daki görüşmelere katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, “Kendi kanunumuz ile ilgili bir değişiklik ve buna ilişkin olarak beklentimiz, tarafımızın görüşünün alınmasıydı. Bize sorulsaydı bu teklif buraya bu şekilde gelmezdi” dedi.

Teklifin herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılmasının avukatlık stajına engel teşkil etmemesine yönelik ilk maddesini değerlendiren Sağkan, her yıl 20 bin kişinin hukuk fakültelerinden mezun olduğunu ve 15 bin kişinin avukatlık stajı yaptığını aktardı.

Sağkan, “Yıllarca mücadele ettik ama başaramadık. Bu düzen, sadece nicelik artışının getirdiği ekonomik kaos ve sömürüyü ifade etmiyor bize. Aynı zamanda hukuk fakültesi eğitiminin kalitesinin düşmesini ve nitelik sorununu da taşıyor. Üniversitedeki eğitimin niteliğinin çok düştüğü yönünde çözümler aramamız gerekirken sosyal devlet anlayışından da uzaklaşarak stajyer avukatların sorunlarına çözüm içermiyor. Stajyer avukatların bir sömürüye teslim olması söz konusu” dedi.

Sağkan, stajyer avukatlara asgari ücret tutarında ücret verilmesiyle sorunun çözüleceğini ifade etti.

“BU YAPTIĞINIZ YURTTAŞI BÖLME NOKTASINA GETİRİR”

Sağkan, birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından ‘adli yardım bürosu’ oluşturmasına ilişkin maddeyi de eleştirdi. Sağkan, “Bu maddenin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını anlayamadık. Gerekçelere baktık, göremedik. Şu anda İstanbul ve Ankara’da 2 No’lu veya 1 No’lu barolar bakımından böyle sorun yok. Her iki baro da sorunsuz olarak sistemi yürütüyorlar. En ufak sorunun yaşanmadığını görüyoruz” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın teklif hakkında bilgi verirken kullandığı ifadeleri de eleştiren Sağkan, “Sayın Özkan, ‘Vatandaşın avukat seçme serbestisi olmalı’ dedi. Hukuk muhakemelerinde vatandaşların avukat seçme özgürlüğü yoktur zaten. Vatandaş talepte bulunur, robot sistem vardır, manuel müdahaleye kapatılarak avukat seçer. Bunu da barolar bir eşitlik içinde yapılmalıdır. Vatandaşlar avukat seçmez, barolar eşitlik içinde avukat tahsis eder. Bu yaptığınız, vatandaşların avukat seçmesi değil; bu, vatandaşın baro seçmesidir. Bu neye tekabül edecek? Bu teklif çok tehlikelidir. Yurttaşı bölme noktasına getirir. Çok tehlikeli bir maddedir” diye konuştu.

"DÜZENLEME ÇOK CİDDİ ADALETSİZLİĞİ MEYDANA GETİRECEK"



Adli yardım ve CMK ödeneklerinin aynı ilde bulunan barolar arasında nasıl dağıtılacağına ilişkin düzenleme hakkında Sağkan, “Adli yardım sisteminde baroların belli bir bütçesi var ve ‘bu bitince görevlendirme yapmıyoruz’ gibi bir uygulamaları yok. Baroların, 72 milyon lira, adli yardım ödeneğinden alacakları var. Avukatlar işlerini yapmışlar. Hala alacaklarını alamamış durumdalar. İstanbul Barosu 8 ay, Ankara barosu 2 yıl geriden ödemelerini yapıyor. Burada temel sorun adli yardım ödeneğini artırmak. 1 No’lu barodan bölüp 2 No’lu barodan aktarmak değil, zaten 1 No’lu barolar geriden geliyor” dedi.

Teklif bu şekilde geçtiği taktirde baroların ne kadar ödenek alacağından örnekler veren Sağkan, “İstanbul 2 No’lu Baro’nun bugün itibariyle ödeneği 1 milyon 94 bin TL. Geçerse 4 milyon 435 bin TL olacak. Kayıtlı üye sayısı 2 bin 435. Gaziantep Barosu, İstanbul 2 No’lu Baro’nun biraz üzerinde, 2 bin 644 üyesi var, 2 milyon 284 bin TL ödeneği var. Yani İstanbul 2 No’lu Baro, yaklaşık iki katını alacak. Konya Barosu; 3 bin 197 üyesi var, 3 milyon lira para alıyor. Adana Barosu; 3 bin 877 üyesi var, 3 milyon alıyor. Bursa; 4 bin 800 üyesi var, 4 milyon para alıyor. Yani İstanbul 2 No’lu Baro’dan iki kat olan üye sayısıyla İstanbul 2 No’lunun altında kalıyor. Şimdi bu düzenlemenin adaleti ve eşitliği getirdiğinden nasıl söz edebileceğiz” diye sordu.

Sağkan, “Her iki taraftan değerlendirdiğimizde, yeni yapılacak olan düzenleme çok ciddi adaletsizliği meydana getirecek” yorumu yaptı. Sağkan, 2 No’lu barolarda ödenek yetersizliği olduğu takdirde kendilerinin yönetmelik ile düzenleme yapabileceklerini belirtti.

KOMİSYONDA TANSİYON YÜKSELDİ

Sağkan’ın konuşması sonrası İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu söz aldı. Durakoğlu da teklifi eleştirdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun “Neden böyle bir uygulama yapıyoruz? Kaostan mı besleniyoruz? Bir deli bir kuyuya taş attı” ifadesini kullanması üzerine AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Sezgin Tanrıkulu’na tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç da özür talebinde bulundu. Cahit Özkan’ın yüksek sesle bağırması üzerine CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ile CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin tepki gösterdi. Bu sırada sözü kesilen Baro Başkanı Durakoğlu, konuşmasına devam etmek istedi. Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç ise önergeleri okutma kararı aldı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise komisyon üyesi olmasına rağmen konuşmadığını, konuşma hakkını baro temsilcilerine vermek istediğini söyledi. Yüksek sesli atışmaların ardından Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç, milletvekillerinin konuşmalarıyla görüşmeleri devam ettirdi.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler 4 buçuk saatin sonunda tamamlandı. Komisyon, yarın 13:00'te birinci maddeden devam edecek.