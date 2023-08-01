Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM ‘HAGB’ düzenlemesini iptal etti

Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:30

Güncelleme: 01.08.2023 - 11:30

Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)’ düzenlemesini iptal etti. Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yaptığı başvuruya ilişkin AYM’nin 1 Haziran 2023’te verdiği karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Karar, 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Mahkemenin HAGB’nin iptali yönündeki başvurusunda, düzenlemenin Anayasa’nın 17. Maddesi’ne aykırı olduğunu öne sürüldü. Başvuruda HAGB kararı verilmesinin mağdurlar açısından yeterli giderim sağlamadığı, faillerin cezadan muaf tutulmasına yol açtığı ve devletin kişilerin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme şeklindeki yükümlülüğünü yerine getiremediği belirtilerek kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

AYM düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. Yüksek Mahkeme, iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.