Resmi Gazete'de yayımlandı: Bebek ölümlerine ilişkin komisyon kuruldu

Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bebek ölümlerine ilişkin komisyon kuruldu
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AA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 00:49

Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk Engelli Ve Yaşlılara İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının Ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına Dair Karar" ile 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.


Etiketler: #Resmi Gazete #bebek #Komisyon

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