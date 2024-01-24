Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir fakülte ve bir yüksekokul kapatıldı, iki yeni fakülte kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 1 fakülte ve 1 yüksekokul kapatıldı. Fırat Üniversitesi "İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi"nin adı da "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 00:45
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir fakülte ve bir yüksekokul kapatıldı, iki yeni fakülte kuruldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni fakülte kurulması ve bazı fakültelerin kapatılmasına dair kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Harran Üniversitesi Turizm Fakültesi kuruldu. 

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi ile Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kapatıldı.

Fırat Üniversitesi'ne bağlı "İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi"nin adı ise "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildi.


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