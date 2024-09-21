Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan 6 üniversiteye rektör ataması

Yayınlanma: 21.09.2024 - 00:09

Güncelleme: 21.09.2024 - 00:14

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doğuş Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne rektör atamaları yapıldı.

Buna göre;

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik,

İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Dr. Nusret Akpolat,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül,

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Debik atandı.

BAKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da görevden alındı, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.