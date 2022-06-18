Resmi Gazete'de yayımlandı: Hakim ve savcı adaylarının atamalarına dair karar

Hakim ve savcı adaylarının atamalarına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, 16 Haziran 2022'de yapılan ad çekme sonucunda HSK tarafından atandı.

AA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 10:20
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hakim ve savcı adaylarının atamalarına dair karar
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, 16 Haziran 2022'de yapılan ad çekme sonucunda HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.


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