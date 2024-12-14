Resmi Gazete'de yayımlandı: İdari para cezalarına dev zam!

Yayınlanma: 14.12.2024 - 10:10

Güncelleme: 14.12.2024 - 10:12

Nükleer, radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinde mevzuata aykırı fiillere ilişkin 2025'te uygulanacak idari para cezaları yüzde 43,93 artırıldı.

Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) ilgili tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek idari para cezaları şu şekilde belirlendi:

- Bir nükleer tesisin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi: 13 milyon 895 bin 655 - 694 milyon 645 bin 631 lira,

- Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi: 6 milyon 950 bin 371 lira - 69 milyon 468 bin 119 lira,

- Radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütülmesi: 142 bin 361 lira - 1 milyon 393 bin 124 lira,

- İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden tesislere ilişkin olanların izin veya onay alınmaksızın yürütülmesi: 696 bin 562 - 3 milyon 243 bin 843 lira,

- İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden diğerlerinin izin alınmaksızın yürütülmesi durumunda: 50 bin 843 lira - 228 bin 795 lira,

YETKİ BELGESİ FAALİYETLERİ

- Yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi: 25 bin 419 lira - 1 milyon 16 bin 878 lira,

- Nükleer tesislere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması: 1 milyon 393 bin 124 lira - 13 milyon 895 bin 655 lira,

- Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması: 696 bin 562 lira - 3 milyon 243 bin 843 lira,

- Diğer faaliyetlere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması: 20 bin 335 lira - 142 bin 361 lira,

- Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nükleer tesisler için yetkilendirilen kişiye: 13 milyon 895 bin 655 lira - 694 milyon 645 bin 631 lira,

- Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için yetkilendirilen kişiye: 6 milyon 950 bin 371 lira - 69 milyon 468 bin 119 lira,

- Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, diğer faaliyetler için yetkilendirilen kişiye: 142 bin 361 lira - 1 milyon 393 bin 124 lira."