Resmi Gazete'de yayımlandı: 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip ve uzman tabip kadrolarında toplam 26 bin 673 sağlık personeli 2025 yılında sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alınacak
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ANKA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 00:50

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2024/427 sayılı kararda "Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri, 2025 yılında uygulanmak üzere karar verilmiştir" ifadelerine yer aldı. 

26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK

Kararın içeriğinde Acil Sağlık hizmetleri kadrosuna 1 sağlık teknikeri, İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi kadrosuna 1 ebe, 6 sağlık memuru, Sağlık Evi kadrosuna 8 ebe, Yataklı Tedavi kadrosuna 1 diyetisyen, 2 hemşire, 19 sağlık memuru, 3 bin 652 tabip ve 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği belirtildi. 


Etiketler: #Resmi Gazete #Sağlık #sağlık personeli

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