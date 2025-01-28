Resmi Gazete'de yayımlandı: İşçilerin sadece yüzde 14,97'si sendikalı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Resmi Gazete yayımlanan istatistiklerine göre; Ocak ayı itibariyle 16 milyon 864 bin 733 işçiden, 2 milyon 524 bin 547'sinin sendikalara üyeliği bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı: İşçilerin sadece yüzde 14,97'si sendikalı!
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AA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 07:25

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; 16 milyon 864 bin 733 işçiden yüzde 14,97'sine denk gelen 2 milyon 524 bin 547'si herhangi bir işçi sendikasına üye.

Toplam 20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu 4 milyon 469 bin 945 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu, 1 milyon 987 bin 733 işçiyle "metal" ve 1 milyon 741 bin 475 işçiyle "inşaat" iş kolları izledi.

Türk-Metal Sendikası sahip olduğu 293 bin 829 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Türk-Metal Sendikası'nı, 280 bin 769 üyeyle Hizmet-İş, 224 bin 289 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.

Maden ve taş ocakları iş kolunda ise, 205 bin 193 işçinin bulunduğu ve Türk Maden-İş'in 29 bin 47 ile en fazla üyeye sahip sendika olduğu belirtildi.

Basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda toplam 96 bin 711 işçi bulunduğu, bunların 7 bin 277'sinin Medya İş, 2 bin 400'ünün Basın İş, 1975'inin TGS, 1004'ünün DİSK Basın-İş üyesi olduğu aktarıldı.


Etiketler: #İşçi #Resmi Gazete'de #sendika #Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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