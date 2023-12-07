Resmi Gazete'de yayımlandı... İstanbul'daki Bahçeköy Yerleşim Alanı ve Çevresi doğal sit alanı olarak belirlendi

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Bahçeköy Yerleşim Alanı ve Çevresi, doğal-sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescillenerek ilan edildi.

AA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 07:32
Resmi Gazete'de yayımlandı... İstanbul'daki Bahçeköy Yerleşim Alanı ve Çevresi doğal sit alanı olarak belirlendi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün, Bahçeköy Yerleşim Alanı ve Çevresinin doğal sit alanı olarak kabul edilmesine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu alana ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre Bahçeköy Yerleşim Alanı ve Çevresi, "doğal-sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillendi.


sarıyer Bahçeköy Doğal Sit Alanı

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