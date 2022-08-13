Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar belli oldu

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 04:54

Resmi Gazete'de, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı atama ve terfileri yayınlandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin görevine devam ediyor.

İLK DEFA BİR KADIN GENERAL ATAMASI YAPILDI

İlk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

2 Tümgeneral Korgeneralliğe, 16 Tuğgeneral Tümgeneralliğe, Özlem Yıldız dahil olmak üzere 14 Albay ise Tuğgeneralliğe terfi etti. 10'u general olmak üzere 37 İl Jandarma Komutanı'nın görev yerleri değişirken, 11 general ve 14 albay emekliliğe sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda 11 general emekliliğe sevk edildi. Toplam 32 general ve albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Erdoğan imzalı kararnamede Aydın, Artvin, Batman, Düzce, Tunceli, Edirne ve Kahramanmaraş olmak üzere 7 ilin jandarma komutanları merkeze çekildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'na kadın general ataması da gerçekleşti. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Jandarma Personel olan Albay Özlem Yılmaz tuğgeneralliğe terfi edildi. Yılmaz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne Merve Safa Kavakcı getirildi. Kararnamede, şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3.üncü maddeleri gereğince Merve Safa KAVAKCI atanmıştır."

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