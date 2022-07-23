Resmi Gazete'de yayımlandı: Marmaris'te bazı doğal sit alanları, 'kesin korunacak hassas ilan' olarak ilan edildi

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 08:25

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Muğla- Marmaris ilçe sınırları içerisinde bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi, 'Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü' kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Karar şöyle:

“Muğla İli, Marmaris İlçesi sınırları içerisinde bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye Mahalleleri ve Çevresi (1. Etap) Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.”



