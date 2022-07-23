Resmi Gazete'de yayımlandı: Marmaris'te bazı doğal sit alanları, 'kesin korunacak hassas ilan' olarak ilan edildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bazı doğal sit alanlarının koruma statüsü kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 08:25
Resmi Gazete'de yayımlandı: Marmaris'te bazı doğal sit alanları, 'kesin korunacak hassas ilan' olarak ilan edildi
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Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Muğla- Marmaris ilçe sınırları içerisinde bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi, 'Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü' kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Karar şöyle:

“Muğla İli, Marmaris İlçesi sınırları içerisinde bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye Mahalleleri ve Çevresi (1. Etap) Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.”



Resmi Gazete Doğal Sit Alanı
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