5 ülkeye yeni büyükelçi: Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu atandı.

5 ülkeye yeni büyükelçi: Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 00:10

Buna göre, Türkiye'nin Slovenya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.

Türkiye'nin Zambiya Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu.

Öte yandan, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.


Etiketler: #Metin Feyzioğlu #Erdoğan #Büyükelçi

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