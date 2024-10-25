5 ülkeye yeni büyükelçi: Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu atandı.
Buna göre, Türkiye'nin Slovenya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.
Türkiye'nin Zambiya Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.
Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu.
Öte yandan, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.
Etiketler: #Metin Feyzioğlu #Erdoğan #Büyükelçi
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör örgütü elebaşı Öcalan'dan ilk mesaj!
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Haydarpaşa’da ‘acele’ tahliye
- Kadın teröristin de kimliği belli oldu!
- O isim görevden alındı
- Kandilsiz Apo, Demirtaşsız DEM
- Teröristlerden birinin kimliği belli oldu!
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Baba ve ağabey hakkında zorla getirme kararı
- DEM Parti'den dikkat çeken 'Öcalan' açıklaması