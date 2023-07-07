Pasaport harcı ne kadar oldu? 2023 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar?
Pasaport harçlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Pasaport harcı ne kadar oldu? 2023 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar?
Pasaport ücretlerine Temmuz 2023 itibariyle yüzde 50 zam geldi. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.
PASAPORT HARCI NE KADAR OLDU?
Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 1.034,55 501,00 TL 1.535,55 TL
1 Yıl 1.512,45 TL 501,00 TL 2.013,45 TL
2 Yıl 2.469,15 TL 501,00 TL 2.970,15 TL
3 Yıl 3.507,75 TL 501,00 TL 4.008,75 TL
3+ Yıl 4.943,25 TL 501,00 TL 5.444,25 TL
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