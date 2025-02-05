Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 'uzman erbaş' alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 'uzman erbaş' alınacak
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:19

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 10-20 Şubat tarihleri arasında, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

KOŞULLAR NELER?

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (10 Şubat 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.


Etiketler: #Sahil Güvenlik Komutanlığı #sahil güvenlik

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