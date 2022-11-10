Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti

10 Kasım 2022 Perşembe, 09:39

Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Macaristan kimlik kartı hamili yurttaşların Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şöyle denildi:

"Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. "