Resmi Gazete'de yayımlandı... Yapay Zekâ Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu: İşte üye vekiller

Yapay zekâ ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’na üye seçimine ilşkin TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı... Yapay Zekâ Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu: İşte üye vekiller
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 01:16

Yapay zekânın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zekâ kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’na üye seçimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, komisyon başkanı AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Başkanvekili AKP Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, komisyon sözcülüsü AKP İstanbul Milletvekili Büşra Peker ve komisyon katibi de MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal oldu.

Araştırma Komsiyonu’nun üyeleri şu şekilde:

AKP Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Mehmet Ali Çelebi, Ayşe Böhürler, Selman Özboyacı, Şahin Tin, Cahit Özkan. MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef. CHP Milletvekilleri Hasan Öztürk, Utku Çakırözer, Yunus Emre, Ednan Arslan, Gizem Özcan. DEM Parti Milletvekilleri Sevilay Çelenk Özen, Zülküf Uçar. İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve Saadet Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün.


Etiketler: #TBMM #Yapay zeka #Komisyon

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