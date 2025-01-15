Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi: Bilgi vermeyenlere hapis cezası
TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda dün “Siber Güvenlik Kanunu Teklifi” görüşüldü. Komisyon, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. CHP’li milletvekilleri yasaya ilişkin itirazlarda bulundu.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Teklifin 16’ncı maddesinin beşinci fırkasında yer alan algı yaratılması gibi tamamen muğlak ifadeler, eleştirel içerikler cezai yaptırıma neden olacaktır bu düzenlemeyle. Bu madde bu haliyle doğrudan gazeteciliği basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını hedef almaktadır. Tıpkı 2022 yılında ‘Dezenformasyonla mücadele edeceğiz’ dediğiniz ama aslında bir sansür yasası olan düzenlemede olduğu gibi yine bu tür olayları sosyal medyadan tartışan yurttaşların cezalandırılması da mümkün olabilecektir” dedi.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı şekilde anayasanın 20’nci maddesi ihlal edilecek” ifadelerini kullandı.
SIR SAKLAMAYANLARA DA HAPİS CEZASI
21 maddelik teklif, muhalefetin itirazlarına karşın komsiyonda kabul edildi. Kanun teklifinin 2. maddesinde ‘polis, jandarma, devlet istihbarat hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yürüttüğü faaliyetler bu Kanun kapsamı dışındadır’ fıkrası AKP’nin verdiği öneriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da eklenerek yeniden düzenlendi.
Kanun teklifinin 8. maddesi 5.fıkrasında yapılan değişiklik ile ‘gecikmesine sakınca bulunan hallerde arama ve el koyma yetkisi’, Cumhuriyet savcısına da tanındı.
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, "Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmasıyla ilgili partimizin herhangi bir olumsuz görüşü bulunmamaktadır. Bunun kurulması gerektiğini ifade ettik. Bu konuda desteklediğimizi de söyledik. Ancak görüşmeler esnasında özellikle arama, el koyma yetkisinin haddini aştığını ve sızıntı durumunda 'sızıntı varmış, algı yaratmış, endişe ve panik yaratması halinde' iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası burada olmaması gerekir. Sansürcü bir anlayışın ifadesi olarak burada gerçekleşmiş bir madde bizim en önemli çekincelerimizden biridir. Biz Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasını desteklemekle beraber bu bahsettiğimiz çekincelerden dolayı şu anda ret oyu kullanacağımızı belirtiyoruz'' dedi.
Yasada dikkat çeken maddeler ise şunlar:
- “Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.
- Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.
- Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanından oluşacak.
- Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.
- Yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi, belge, yazılım, veri ve donanımı vermeyenler veya bunların alınmasına engel olanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden bin 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
- Sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere veya görev ve yetkilerini kötüye kullananlara 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.”
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