Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışına çıkış harcına yüzde 42 zam!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 00:05

Güncelleme: 28.12.2024 - 10:23

Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları yayımlandı. Buna göre birçok görevde isimler alınırken, yeni isimlerin de duyurusu yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yurt dışına çıkış harcı ise yüzde 42 zam ile 1 Ocak'tan itibaren 710 lira olacak.

ATAMALAR VE GÖREVDEN ALMALAR

Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Yaşar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe Müfettiş Yardımcısı İsmail Oğuz atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Tosun görevden alındı, yerine Murat Ünal atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri Mehmet Kaya ve Hüseyin Öztürk görevden alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı; Vergi Başmüfettişliğine İrfan Samsama, Vergi Müfettişliğine Eyyüp Baykara atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine Mehmet Kaya atandı.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Adem Sezer, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Koç, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdullah Karaboyacı atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÖREVDEN ALMALARI

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe Erhan Bulut atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ATAMALAR VE GÖREVDEN ALMALAR

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı görevden alındı.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Eyyüpkoca, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fazilet Durmuş, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun Esen, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun Bakırtaş atandı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Müfettiş Fatih Öncü, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cemil Çağlar, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Recai Ocak, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur atandı.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mine Hayta, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Müfettiş Asım Sultanoğlu, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz Yeniyol, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mardin İl Milli eğitim Müdürü Murat Demir, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şener Doğan atandı.

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin görevden alındı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ATAMALAR VE GÖREVDEN ALMALAR

Afyonkarahisar İl Müdürü Akın Yıldırım, Ankara İl Müdürü Muhammed Polat, Balıkesir İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk görevden alındı.

Atamalar ise şu şekilde yer aldı:

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine Ticaret Müfettişi Cevdet Bozkurt; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılıklarına Taner Keskin ve Savaş Cülcüloğlu atandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına ise Feyzullah Çınar ve Oğuz Alpdemir atandı.