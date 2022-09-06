Resmi Gazete'de yayımlandı: Hırvatistan Büyükelçiliği'ne yeni atama
Hırvatistan Büyükelçiliği'ne ilişkin atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze alındı yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.
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