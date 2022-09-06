Resmi Gazete'de yayımlandı: Hırvatistan Büyükelçiliği'ne yeni atama

Hırvatistan Büyükelçiliği'ne ilişkin atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 03:10
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hırvatistan Büyükelçiliği'ne yeni atama
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze alındı yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler