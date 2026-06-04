Ressam İmren Erşen'in balmumu heykeli Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi'nde törenle açıldı

Türkiye'nin ilk ve tek Oya Müzesi olan ve içinde 6 bini aşkın oya bulunan İmren Erşen Oya Müzesi'ni Eskişehir'de Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in destekleriyle kuran Ressam İmren Erşen'in balmumu heykeli Ankara Cumhuriyet Okurları (Ankara CUMOK) 'nın katıldığı bir törenle açıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan İmren Erşen bugünün kendisi için çok özel bir gün olduğunu vurgulayarak heykeli yapan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e ve böyle özel bir günde yanında olanlara teşekkür etti.

Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer ise yaptığı konuşmada İmren Erşen'in gerek resimleriyle gerekse de ülkemize kattığı Oya Müzesi gibi eserleriyle bozkırda açan bir çiçek ve Anadolu'ya bağlılığı, çalışma azmiyle örnek alınması gereken çok özel bir sanatçı olduğunu, Ankara CUMOK olarak onunla gurur duyduklarını söyledi.

İmren Erşen heykeli İbrahim Balaban, Mustafa Plevneli ve Prof. Devrim Erbil'in heykellerinin de yer aldığı bölümdeki tek kadın ressam olma özelliği taşıyor.

Tören öncesi İmren Erşen Oya Müzesini gezen Ankara Cumhuriyet Okurları müzeye emek verenlere, "Önce Cumhuriyet' kitabını armağan etti.