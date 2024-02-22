Restoran sahibine silahlı saldırı... Kurşun yağdırdılar!

Esenler'de restoran işletmeciliği yapan Osman E.'ye motosikletli iki şüpheli kurşun yağdırdı.

DHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:56
Restoran sahibine silahlı saldırı... Kurşun yağdırdılar!
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Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Esenler Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. Restorandan çıkan Osman E. yol kenarında beklediği sırada motosikletle gelen iki şüpheliden biri Osman E.'ye art arda ateş etmeye başladı.

Kanlar içerisinde yere yığılan Osman E. sürünerek kaçmaya çalışsa da saldırgan ateş etmeye devam etti. Kurşunlar restoran çalışanı Emin T.'nin de bacağına isabet etti.

Şüpheliler daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Restoran sahibi Osman E.'nin hayati tehlikesi devam ederken Emin T.'nin hafif yaralı olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, restoran sahibi Osman E.'nin yol kenarında beklediği sırada şüphelilerin motosikletle gelip art arda ateş ettiği anlar yer alıyor.


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