Restoranda darbedildikten 1 saat sonra hayatını kaybetti: Gözaltı ve tutuklamalar var!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Mustafa Ayran (60) gittiği restoranın önünde dışardan gelen bir grup tarafından darbedildikten 1 saat sonra kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. Ayran'ın ölümüni ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Olay, 7 Mart’ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi.
Yemek yemek için gittiği restoranın önünde Mustafa Ayran ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada darbedildiği iddia edilen Ayran, sonrasında restorana girerek masaya oturdu. Mustafa Ayhan, 1 saat sonra rahatsızlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ayran'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ancak Mustafa Ayran, kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Olaya ilişkin çalışma başlatan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen M.B., Ş.T., S.A., ve K.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kavgaya karıştığı iddia edilen A.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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