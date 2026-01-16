Restorasyon diye boşaltıldı, başkasına verildi! Marmara Üniversitesi’nde 'Sultanahmet' isyanı

Marmara Üniversitesi’nin Sultanahmet’te bulunan ve uzun yıllar rektörlük binası olarak kullanılan tarihi yapısının başka bir üniversiteye tahsis edilmesine yönelik tepkiler bugün Sultanahmet’te düzenlenen protestoyla dile getirildi. İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği’nin çağrısıyla yapılan eyleme mezunlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Protestoda yapılan basın açıklamasında, söz konusu yapının Marmara Üniversitesi ile özdeşleşmiş tarihsel ve kurumsal bir mekân olduğu vurgulandı. Açıklamada, Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararları ve sonrasında yapılan açıklamalarla, Marmara Üniversitesi rektörlük binası olarak hizmet veren yapının başka bir üniversiteye tahsis edildiğinin öğrenildiği belirtildi.

“KURUMSAL HAFIZANIN SİMGESİ”

Mezunlar, kökleri 1883 yılına uzanan İstanbul Yüksek Ticaret geleneğinin, Türkiye’nin iktisadi ve idari kadrolarının yetişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Sultanahmet Meydanı’nın güney ucunda yer alan binanın, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan eğitim sürekliliğinin simgelerinden biri olduğu kaydedildi.

RESTORASYON SONRASI TAHSİS TEPKİSİ

Açıklamada, rektörlük binasının 11 Ağustos 2021’de restorasyon gerekçesiyle kapatıldığı, restorasyon sürecinin Marmara Üniversitesi tarafından yürütüldüğü ancak çalışmaların ardından yapının üniversitenin kullanımına açılmadığına dikkat çekildi. Mezunlar, kamusal bir üniversitenin kendi imkânlarıyla restore ettiği tarihi bir yapının başka bir üniversiteye devredilmesini kabul edilemez bulduklarını ifade etti.

TARİHİ YARIMADADA EĞİTİM VURGUSU

Basın açıklamasında ayrıca, Sultanahmet’te bulunan ve tarihi değeri olan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de “restorasyon” gerekçesiyle boşaltıldığı, öğrencilerin başka okullara yönlendirildiği anımsatıldı. Tarihi yarımadada köklü eğitim kurumlarının birer birer boşaltılmasının İstanbul’un çok katmanlı eğitim kültürüne zarar verdiği vurgulandı.

“143 YILLIK MİRAS DEVREDİLEMEZ”

Mezunlar, Sultanahmet’teki rektörlük binasının 143 yıllık “Yüksek Ticaret” geleneğinin somut simgesi olduğunu belirterek, yapının Marmara Üniversitesi’nden koparılmasının bu mirası zedeleyeceğini dile getirdi. Açıklamada, binanın başka bir üniversiteye ya da vakfa devredilmesi işleminin derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

Mezunlar, sürecin yasal ve toplumsal takipçisi olacaklarını belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu.