Resul Emrah Şahan: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hocamızın tahliyesi, hepimize umut veren bir gelişme oldu

CHP'li belediyelere yönelik "Kent Uzlaşısı" operasyonlarında tutuklanan iki başkandan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, aynı soruşturma kapsamında yargılanan ve önceki gün tahliye olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tahliyesine ilişkin sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Şahan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Esenyurt Belediye Başkanı @profdrahmetozer hocamızın tahliyesi, hepimize umut veren bir gelişme oldu. Silivri’de aylarca süren haksız tutukluluk karşısında gösterdiği dirayetli duruşuyla hepimize örnek oldu. Ahmet hocayla birlikte, 2024’te güçlü bir halk desteğiyle seçilerek büyük bir heyecanla başladığımız belediye başkanlığı görevimizden, 'Kent Uzlaşısı' gerekçesiyle uzaklaştırıldık.

"GÖREVİNE İADE EDİLMELİDİR"

Şimdi yapılması gereken, daha fazla zaman kaybetmeden kendisinin belediye başkanlığı görevine iade edilmesidir. Bizler, başkanlık makamından meclis sıralarına kadar eşit temsili, kamu kaynaklarının kamu yararına adil biçimde kullanılmasını ve milletimizin ortak geleceğini savunan bir siyasal kültürü inşa ettik, etmeye de devam edeceğiz. Hakkımızdaki asılsız iddiaların son bulmasını, binbir suçlamanın birbirine karıştığı dosyalarımızın kapanmasını ve görevimizin başına dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."