Resul Şahan’dan Tayfun Kahraman'a ziyaret!

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 6 Şubat depreminin 2'nci yıldönümünde, Gezi Parkı Davası'ndan tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ı cezaevinde ziyaret etti.

Resul Şahan’dan Tayfun Kahraman'a ziyaret!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 14:47

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gezi Parkı Davası'ndan tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ı cezaevinde ziyaret ettiğini belirtti. 

Kendisi de şehir plancısı olan Şahan, Kahraman’la bir fotoğrafını paylaştığı açıklamasında, şunları kaydetti:

“6 Şubat depreminin 2. yıl dönümü. Hakikattir, deprem değil plansızlık öldürür. Planlama aklını savunduğu için tam 1017 gündür cezaevinde tutulan dostum Tayfun Kahraman ’ı ziyaret ettim. Hepinize selamı var. Ülkemizin geleceği için deprem yasalarıyla bir avuç insanı zenginleştiren değil milletinin canını dert edinen bir düzen kurmak için çalışıyoruz. Tayfun çıkacak. Bilimsel aklı savunan, insana değer veren tüm tutsaklar çıkacak. Milletimizin gerçek sorunlarına hep beraber çözüm üreteceğiz."


Etiketler: #resul emrah şahan #Tayfun Kahraman #ziyaret

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