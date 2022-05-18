Reuters: Çavuşoğlu, İsveçli bakana 'Feminist politikanızdan rahatsız oldum' diye bağırdı
Berlin'de gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsveçli mevkidaşı Linde arasında tartışma yaşandığı ve Çavuşoğlu'nun Linde'ye sesini yükselttiği öne sürüldü.
Reuters'a konuşan bir NATO diplomatı, Alman Dışişleri Bakanlığı'nda, 14 Mayıs'ta müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun üyelik tekliflerini kabul etmek adına şartlar koştuğunu ve İsveçli mevkidaşı Ann Linde'ye sesini yükselttiğini iddia etti.
Bir başka NATO diplomatı ise "Bizim için tarihi bir andı. Çavuşoğlu, Linde'nin 'feminist politikasından' rahatsız olduğunu ve duygu sömürüsü yaptığını söyledi" dedi.
Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Berlin'de gerçekleşen toplantı, birçok müttefikin durumu sakinleştirmek için sessiz kalmayı tercih ettiği gergin bir atmosferde geçti.
Reuters'ın görüşlerine başvurduğu bir Türk diplomatik kaynak ise Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin tutumunu saygılı bir şekilde özetlediğini kaydetti ve diğer iddiaları reddetti.
Öte yandan, İsveç Dışişleri Bakanlığı, Reuters'ın konuya ilişkin yorum talebini yanıtsız bıraktı.
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