Çavuşoğlu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile çok pozitif bir görüşme yaptık

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 22:19

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını belirtti.

"F-16'ların sadece Türkiye için değil, bir müttefik olarak NATO için önemli. Şu ana kadar Kongre'den gelen mesajların genel ekseriyeti de olumlu" diyen Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizle ilgili konuları ele aldık. Savunma sanayii ürünlerinin Türkiye’ye verilmesi, F16 konusunu da gündeme getirdik. Enerji iş birliğimizin önemini vurguladık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO’ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya’ya atıfta bulunarak, NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine destek vermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Blinken ile yaptığı görüşmede, Halkbank davasını gündeme getirdiklerini belirterek, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlığı dile getirdiklerini ifade etti.

"KİMİN NERDE ALKIŞLANDIĞININ BİZİM İÇİN BİR ÖNEMİ YOK"

Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ABD Kongresi’nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, “55 yıldır Kıbrıs’ta tüm planları ve çözüm önerilerini kimin reddettiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı ve “Kimin nerde alkışlandığının bizim için bir önemi yok” dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İkili ilişkilerle ilgili konuları ele aldık. Ticaret hacmimizin 100 milyar dolar hedef için atmamız gereken adımlar, bazı ilave gümrük vergilerin, kısıtlamaların kaldırılması gibi.

"F-16'LAR İÇİN KONGRE'DE OLUMLU GÖRÜŞLER VAR"

Savunma sanayi ürünlerinin Türkiye'ye verilmesi, F-16 konusunu gündeme getirdik. F-16'lar için Kongre'de olumlu görüşler var.





Ukrayna'daki durum, Ermenistan'la normalleşme, Suriye, Libya ve bölgesel konuları da ele aldık. Ukrayna'da devam eden savaşın bir an önce sonlandırılması gerektiğini dile getirdik.

NATO'YA BAŞVURULAR

Blinken'la görüşmemizde NATO'ya başvuruları ele aldık. Aday ülkelerin teröre destek vermesi kabul edilemez. Verecekleri garantilerden emin olmak istiyoruz.





Blinken, Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini söyledi.





Türkiye'nin güvenlik endişeleri sözle değil uygulamada giderilmeli. Verecekleri garantilerden emin olmak istiyoruz.





Türkiye ile işbirliğinin önemi anlaşılmış oldu.





HALKBANK DAVASI

Bize göre tamamen siyasi motifli dava Halkbank davasını gündeme getirdik. ABD'nin Suriye'nin doğusunda YPG ve PKK'ya verdiği destekten duyduğumuz rahatsızlığı, sonlandırılması gerektiğini gündeme getirdik.





Blinken'la oldukça olumlu bir görüşme gerçekleşti. Liderler düzeyinde de görüşmeler olabilir. ABD ile sorunlarımızı çözmek üzere konuşuyoruz.

MİÇOTAKİS'İN ABD'DEKİ AÇIKLAMALARI