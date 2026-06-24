Reuters: Trump, Kongre itirazına rağmen Türkiye'ye KAAN motoru satışına onay vermeye hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Kongre'deki itirazlara rağmen Türkiye'ye yüz milyonlarca dolar değerindeki savaş uçağı motoru satışını ilerletmeye hazırlandığı öne sürüldü. Reuters'ın dört farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre satışın, gelecek ay Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'ye yönelik önemli bir diplomatik mesaj niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Habere göre satış paketi, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesi olan KAAN'da kullanılacak General Electric üretimi onlarca jet motorunu kapsıyor. Kaynaklardan biri, anlaşmanın değerinin 700 milyon doların üzerinde olduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Gregory Meeks'in satışa yönelik itirazlarını sürdürdüğünü ancak buna rağmen sürecin önümüzdeki günlerde tamamlanmasının beklendiğini aktardı. Satışın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye resmi bildirimde bulunacağı ifade edildi.

Kararın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaklaşık bir yıl önce motor satışındaki gecikmeleri kamuoyu önünde eleştirmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Türkiye ile ABD arasındaki savunma ilişkileri, Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından gerilmiş, Türkiye F-35 programından çıkarılmış ve çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Reuters'ın haberine göre Trump yönetiminin bu adımı, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde iki ülke arasındaki savunma iş birliğini yeniden güçlendirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.